Después de una floja campaña en el Clausura 2022, la cual derivó en la salida de Juan Reynoso de la conducción técnica, Cruz Azul quiere mejorar y pelear por el título en el próximo semestre. Con el uruguayo Diego Aguirre como nuevo entrenador, pero todavía sin refuerzos, la afición de la Máquina Cementera comienza a perder la paciencia.

Sin embargo, a pesar de que aún no lleguen refuerzos para Diego Aguirre, uno de sus futbolistas se mostró muy entusiasmado de cara al Apertura 2022. A Santi Giménez, la ausencia de incorporaciones no le dice demasiado: "La verdad que no, no nos preocupa, porque sabemos el plantel que tenemos, los jugadores que tenemos, y sabemos que con esto podemos pelear el campeonato", apuntó el atacante.

Pese a que se habló de una posible salida, Santi Giménez se muestra entusiasmado con lo que viene para Cruz Azul, e incluso muestra lo alta que estará la vara: "Las expectativas son siempe salir campeón. En este club no se puede menos. La afición también lo quiere así y vamos todos unidos para el campeonato, que es la expectativa de Cruz Azul siempre", remarcó el centrodelantero de 21 años.

Por otro lado, uno de los aspectos que más molestó a la afición, fue que Jonathan Rodríguez regresara a la Liga MX para jugar en América y no en Cruz Azul. Al respecto, Santi Giménez opinó: "Es un gran compañero. Obviamente esos ya no son temas nuestros, son muy personales de él y hay que respetarlo. Obviamente es un gran jugador y cualquiera lo quisiera en su equipo, pero hay que respetar su decisión".

Antuna tampoco se achica

En la misma línea que Santi Giménez, se ubicó Uriel Antuna, quien también se ilusiona: "Las expectativas son altas, siempre queremos luchar por el campeonato. Siempre dar el máximo dentro de la cancha, y vamos por el campeonato sí o sí", afirmó el ex atacante de Chivas.