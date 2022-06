Uno de los personajes que más expectativas ha generado de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX es el nuevo director técnico de la Máquina del Cruz Azul, el uruguayo Diego Aguirre quien ha encontrado en el cuerpo técnico a un personaje al que ya le profesa admiración: Oscar el Conejo Pérez, preparador de porteros.

"Me apoyo con la estructura que tenemos, con los que llevan más años aquí para que me ayuden a tomar una decisión correcta; ya con el paso de los días, de los partidos y más tiempo será más fácil y tendré elementos para tratar de ser justo", dijo Diego Aguirre en entrevista con Mediotiempo.

Entre los personajes con los que Diego Aguirre ha tenido contacto en sus primeros días como director técnico de Cruz Azul, se encuentra el histórico Oscar el Conejo Pérez. Ya durante la pretemporada del equipo celeste, el entrenador uruguayo ha podido percatarse de la importancia del exportero.

"Conejo, mi máximo respeto con él; es muy querido, es una persona increíble. Todos te hablan bien y lo quieren, eso no es fácil ganárselo. Para mí es un orgullo que sea parte de mi cuerpo técnico. El Conejo (Pérez) es alguien que valoro mucho", dijo Diego Aguirre sobre su ayudante quien está a cargo de la preparación de Sebastián Jurado, Jesús Corona y Andrés Gudiño.

¿Tiene cábalas Diego Aguirre?

Diego Aguirre dijo ser un director que no tiene cábalas: "la verdad es que no creo demasiado en las cábalas, más allá de cosas puntuales, como entrar a la cancha con el pie derecho, que capaz y lo hacemos todos”. Asimismo apuntó que en el manejo del Cruz Azul "voy a tratar de ser justo" y detalló que “una de las cosas buenas que hay, cuando un entrenador nuevo llega, es que no estás contaminado con nada, ni la presión de la afición o de los medios".