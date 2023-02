El Clausura 2023 no comenzó de la mejor manera para Cruz Azul, que ha sumado apenas un punto de los nueve que disputó, pues no pudo enfrentar a Querétaro, rival con el que se medirá recién en marzo. Sin embargo, el gran problema de la Máquina no solo está en el hecho de no poder ganar, sino por la falta de gol. Es por eso que Tito Villa decidió expresar su opinión...

Desde que salieron Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez, los Cementeros no han encontrado un goleador regular. Y, aunque sonaron Enner Valencia y Luis Suárez para reforzar la delantera azul, la realidad es que ninguno de los dos llegó y los dirigidos por el Potro Gutiérrez tendrán que arreglarse con lo que tengan en la plantilla actualmente.

Sin embargo, esto no cayó muy bien entre los aficionados de Cruz Azul, que quieren volver a ver al equipo entre los mejores de la Liga MX. Entre los disconformes se encuentra la figura del club, Emanuel "Tito" Villa, actual analista deportivo que se muestra bastante activo en las redes sociales. Pese a que se había mostrado ilusionado con la llegada de un centro delantero de jerarquía y la confirmación de ello por parte del mismo entrenador cementero, este no se dio y la desilución es grande.

El periodista venezolano, Tony Cherchi, preguntó en su cuenta de Twitter cuál era el fichaje que más habían esperado y finalmente no se dio y Tito comentó dicho tweet: "El de un “9” de jerarquía a mi máquina!". Obviamente, esto desató varios comentarios de los aficionados del equipo, que le pidieron al exdelantero de la Máquina que vuelva del retiro, algo que parece inviable hoy por hoy.