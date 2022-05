Justo en las horas previas a que Cruz Azul enfrente a los Tigres en el partido de ida de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, tras dos años de estar prófugo de la justicia, Guillermo Billy Álvarez, expresidente del club celestes, reapareció en un video para comentar sobra la situación actual de la cementera.

En julio de 2020, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra de Guillermo Billy Álvarez, por delincuencia organizada y lavado de dinero, y desde entonces se encuentra desaparecido sin poder obtener un amparo, circunstancia que le impide presentarse a resolver los problemas de la Cooperativa.

En el video de más de dos minutos de duración difundido en redes sociales, Guillermo Billy Álvarez -hijo de Guillermo Álvarez Macías- lamentó los problemas internos de la cooperativa, entre ellos los hechos violentos que derivaron en al menos ocho personas muertas y once heridas tras una balacera que se registró en la planta de la cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo.

"Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar el por qué de las causas. Y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y, sobre todo, que conozcan la versión de los hechos. Las circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino que me siente imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos y, sobre todo, tener una marcha normal operativa de la organización, que durante muchos años ha sido pilar en la industria de la construcción", dijo el expresidente del Cruz Azul.

Aunque meses atrás la Asamblea de Socios de la Cooperativa Criz Azul le revocó sus derechos como cooperativista Guillermo Billy Álvarez adelantó que posteriormente dará informes de su situación legal.