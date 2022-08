Cruz Azul: Ramiro Funes Mori no se siente el salvador de la defensa y espera debut ante Toluca

En partido correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, la Máquina del Cruz Azul recibirá en la cancha del estadio Azteca a los Diablos Rojos del Toluca y en el bando celeste podría darse el debut en el futbol mexicano del defensa argentino Ramiro Funes Mori.

Después de firmar su contrato y de obtener su permiso de trabajo en México, Ramiro Funes Mori se encuentra ya preparado para jugar su primer partido como jugador de Cruz Azul y para asumir el liderazgo que espera el director técnico uruguayo Diego Aguirre pues el equipo perdió don de mando tras la salida del zaguero paraguayo Pablo Aguilar.

Si bien Cruz Azul necesita un líder en la retaguardia, Ramiro Funes Mori señaló que él no resolverá por sí solo los problemas del equipo celeste. "Es una responsabilidad muy linda y hay que afrontarla. Lo tomo con responsabilidad puedo ayudar al equipo, pero esto no es solamente de un jugador, es de un equipo", apuntó el defensa argentino.

Ramiro Funes Mori llegó al Cruz Azul procedente del equipo Al-Nasser de Arabia Saudita y se encunentra en condiciones para hacer su presentación en el futbol mexicano: "Físicamente me voy sintiendo mejor, he estado haciendo pretemporada y con el pasar de los entrenamientos uno se va adaptando. Uno mentalmente cuando está bien no hay altura ni nada, así que afrontarlo de la mejor manera".

Cruz Azul en riesgo ante Toluca

Ramiro Funes Mori debutaría en un partido complicado. Toluca es el segundo mejor ataque con 14 goles a favor y Cruz Azul tiene la segunda peor defensa con 13 goles en contra. El defensa argentino está consciente del alto grado de dificultad: "Enfrentamos al líder del torneo, es una motivación extra para nosotros enfrentarlos. Va a ser un lindo partido porque juegan muy bien. Venimos de una derrota y no hay nada más lindo que jugar contra el líder del campeonato y demostrar que estamos en la pelea allá arriba".