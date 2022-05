Luego de un cierre complicado en la fase regular del torneo Clausura 2022, el Cruz Azul alcanzó a meterse al repechaje envuelto en duras críticas al director técnico Juan Reynoso quien no ha podido hacer funcionar al equipo como fue en el Guard1anes Clausura 2022. Ante tal panorama, el delantero Santiago Giménez cree tener la solución.

"No sé si se acuerden, pero nosotros éramos un equipo muy ordenado y la que teníamos por ahí la metíamos, queremos llegar a eso y eso se llega a base del trabajo", dijo Santiago Giménez en conferencia de prensa. "Lo primero que tenemos que hacer es regresar a las bases de lo que fue la novena, fuimos un equipo muy sólido, donde los equipos por ahí les costaba mucho encontrar espacios y queremos regresar a esa base, queremos partir del orden y por ahí buscar un contragolpe o una jugada que nos quede para hacer el gol y poder representar lo que fue ese Cruz Azul de la novena".

Santiago Giménez considera que el Cruz Azul se reconciliará pronto con sus seguidores en el estadio Azteca, pero está consciente de que es “complicado llenar el Azteca cada partido, semana y más con Concacaf igual. Cuando nos deben apoyar estarán ahí. No es fácil ir al estadio, porque deben pagar un boleto y jugábamos cada cuatro días. Esto es complicado. La afición no está contenta con nosotros, porque no hemos estado bien y ahora debemos contagiarlos para que estén con nosotros y lleguemos a la décima".

Para Santiago Giménez, avanzar a los cuartos de final es una obligación. "Obviamente, si no llegamos a calificar sería un fracaso totalmente, pero yo creo que el grupo está convencido de lo que somos, de lo que representa Cruz Azul y de que tenemos que salir a ganar sí o sí, cueste lo que cueste tenemos que salir a ganar".

Favorito Cruz Azul o Necaxa

Este sábado en el estadio Azteca, Cruz Azul que terminó como octavo de la tabla, enfrentará al Necaxa que fue noveno. Santiago Giménez señaló que “yo no creo que seamos favoritos. Necaxa cerró bien el torneo y nosotros no tan bien. Es un partido parejo que tenemos que salir sí o sí a proponer y sí o sí salir a ganar, porque estamos en casa. En el Azteca no nos ha ido muy bien, porque estando dentro uno no entiende por qué no hay buenos resultados en casa y fuera de casa se dan mejor. Ojalá podamos revertir la situación el sábado”.