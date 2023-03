A sus 42 años de edad, Jesús Corona consiguió renovar su contrato con Cruz Azul y extenderlo hasta 2024 lo cual es un llamado de atención para Sebastián Jurado quien desde su llegada al equipo celeste para el torneo Clausura 2020 no ha podido consolidarse como titular.

Sebastián Jurado ha tenido oportunidades como portero titular, pero desafortunadamente para su causa él fue el portero que se llevó el 7-0 en contra ante el América y desde ese momento tuvo que resignarse a la banca y presenciar el regreso del consagrado Jesús Corona.

Fueron los Tiburones Rojos del Veracruz el equipo en el que surgió Sebastián Jurado en la Liga MX, ahí coincidió con José Luis González China quien era director técnico de la categoría sub 20 y quien lo llama a prepararse para estar listo para cuando llegue el retiro de Jesús Corona.

“Ahora que dice (Jesús) Corona que se retira dentro de un año, la estafeta tendría que agarrarla Sebastián (Jurado); que mientras esté en la banca no deje de trabajar, de prepararse, de ganar madurez y confianza y estar mejor preparado. Creo que la siguiente oportunidad no la puede dejar escapar", dijo José Luis González China en entrevista para ESPN con la periodista Graciela Reséndiz.

Las críticas a Sebastián Jurado

Con 25 años de edad, Sebastián Jurado está llamado a mostrarse y a competirle la titularidad a Jesús Corona para poder relevarlo cuando diga adiós. "Sebastián tiene un reto importantísimo porque, con todo respeto, no es lo mismo lo que era Veracruz a lo que es Cruz Azul. La responsabilidad y exigencia no es la misma. De repente tuvo algunos cuestionamientos en varios partidos que le costaron un poquito para no ser regular en la titularidad en Cruz Azul. Y si está Corona o no está debe tratar de sacar su personalidad para poder con el puesto. Por eso digo que, si se retira Corona, Sebastián deberá seguir preparándose para cuando llegue esa oportunidad saber aprovecharla".