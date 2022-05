En Cruz Azul se viven horas calve debido a que está al caer la confirmación de que Juan Reynoso dejaría de ser el entrenador del primer equipo. Por otro lado, tras comenzar a correr la información sobre el entrenador peruano, Luis García Posti, comentarista de TV Azteca, arremetió contra la directiva de la Máquina por la decisión que tomaron.

Sin duda el regreso de Jaime Ordiales comenzó a marca el fin de la era de Reynoso debido a que desde ese momento se comenzó a especular con su salida. Sin embargo, el propio directo deportivo negó que esto sucediera, pero, tras la eliminación ante Tigres, el estratega que le dio al conjunto Celeste la novena se iría por la puerta de atrás.



Debido a esto, son muchos los que le caen a la directiva de la Máquina ya que se desprenden de una persona que fue clave para volver competitivo a equipo en instancias finales. Uno de ellos fue Luis Garcia, reconocido comentarista de TV Azteca, quien definición a la dirigencia del club cementero como referentes de su propio caos.

“Los directivos de Cruz Azul siguen agregándole páginas al manual de cómo no se debe gestionar un equipo de fútbol. Son unos próceres en la generación del caos. Mamita querida”, expresó el Doctor García en su Twitter. A su vez, David Faitelson, quien retuiteó los dichos del exjugador de Pumas, no dudó en tundir a la plana mayor de Cruz Azul. “Todavía no entiendo cómo Jaime Ordiales y los de la Cooperativa no alcanzan a comprender que lo mejor que le había pasado a Cruz Azul en mucho tiempo se llamaba Juan Reynoso”, comentó el reconocido periodista de ESPN.

¿Quiénes podrían reemplazar a Juan Reynoso en Cruz Azul?

Con la salida de Juan Reynoso, Cruz Azul vuelve a tener su banquillo vacío, por lo que en Bolavip repasamos los nombres que se barajan para este puesto. Entre ellos se destaca Hugo Sánchez, quien estuvo muy cerca de hacerse cargo de la Máquina previo a la llegad del peruano; Rubén Romano, que se encuentra hace un largo tiempo fuera de circuito, pero se lo vio en la reclasificación ante Necaxa; Diego Cocca, que quedó en carpeta de Víctor Velázquez; y Ricardo Ferretti, que viene de ser cesado tras una pésima temporada en Juárez.