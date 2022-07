Después de llevar a Cruz Azul hacia lo más alto de la Liga MX, Juan Reynoso no logró mantener la competitividad del equipo y acabó por salir de la Máquina Cementera una vez que finalizó el Clausura 2022. El entrenador peruano es uno de los más prestigiosos de su país, por lo que es un gran candidato para reemplazar a Ricardo Gareca en el banquillo del seleccionado nacional.

Juan Reynoso no ha tenido demasiadas apariciones públicas desde su salida de Cruz Azul, donde fue reemplazado por el uruguayo Diego Aguirre. Ahora, sin embargo, diversos reportes lo señalan como el claro favorito para dirigir a Perú en el próximo proceso de Eliminatorias Sudamericanas, luego de lo que fue el no poder obtener boleto para el Mundial de Qatar 2022 al caer por penales ante Australia.

Según indica El Comercio, Reynoso podría ser oficializado la próxima semana como nuevo entrenador de Perú, en reemplazo de Ricardo Gareca, quien estuvo siete años en el cargo. El presidente de la Federación, Agustín Lozano, declaró a América Noticias: "He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días".

No obstante, en las últimas horas, apareció el nombre de un entrenador de elite mundial. El periodista Pedro García, de Movistar Deportes, informó: "Agustín Lozano, presidente de la FPF, se ha reunido en tres oportunidades vía Zoom con Marcelo Bielsa. Lo más importante fue ofrecerle un proyecto futbolistico y por ahí fue la conversación. Con plata no enamoras a Bielsa". El entrenador argentino se mantiene sin trabajo desde su salida del Leeds United.

Reynoso en Cruz Azul

El entrenador peruano, Juan Reynoso, dejó un buen recuerdo en la afición de Cruz Azul, ya que además de obtener el título de la Liga MX, dirigió 75 encuentros, en los que cosechó 37 victorias, 19 empates y 19 derrotas.