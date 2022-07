A pesar de contar con tan sólo 21 años y estar en proceso de ubicarse como indiscutible en Cruz Azul, Santiago Giménez, hijo del legendario futbolista de La Máquina, Christian “Chaco” Giménez, reveló que por el momento el sueño de irse a Europa es latente, pero se tendrían que cumplir ciertas condiciones para que se de en la manera que él quiere, ya que no está en sus planes salir como jugador libre.

El delantero mexicoargentino reveló a ESPN sobre si seguiría los pasos de Orbelín Pineda: “No, ese camino ya lo he hablado con mi representante y con mi familia, el camino que tú dices de irme libre no está en nuestra cabeza, sinceramente no tenemos pensado salir libre porque le afecta al club. Es un club que me ha dado mucho desde los 10 años que estoy aquí y la verdad es que no me gustaría salir de esa manera. La otra es que muchas veces saliendo gratis no te valoran tanto como cuando pagan tu cláusula, cuando pagan por ti o hacen una oferta por ti, entonces para mí esa no es una opción”.

Giménez confesó que por el momento se encuentra más que feliz viviendo esta etapa con el equipo de sus amores y que lo vio nacer: “Mira, estoy muy feliz aquí. Mi sueño siempre va a estar presente que es el ir a Europa. La verdad es que hay muchas circunstancias que no dependen solamente de mí sino también de la familia, de mis sueños, de Dios, porque siempre pongo primero a Dios, y la verdad es que yo estoy muy feliz aquí, eso sí te lo puedo decir y sí me gustaría por ahí ser no referente, porque yo siento que todos somos referentes, todos participamos, pero me gustaría poder darle algo más a Cruz Azul jugando”.

Hasta el momento “Chaquito” como le dicen de cariño en La Noria al joven futbolista, cuenta con un contrato que vence hasta el 30 de junio de 2023, después de que consiguiera un acuerdo con los mandamases de la escuadra cruzazulina. De hecho, fue el director deportivo Jaime Ordiales quien negoció la última renovación de Santi en el verano de 2020, tiempo en el que recibió diversas ofertas por parte de la MLS.