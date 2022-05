Tras la salida de Juan Reynoso de la dirección técnica de Cruz Azul, los cambios en La Noria comienzan a sonar en diversas áreas, pero la que más resalta es la de la plantilla en donde se espera que haya diversas bajas, así como el arribo de ciertos refuerzos, esto después de la llegada del polémico Jaime Ordiales, quien desde el minuto uno comenzó sus visorias en distintas partes de Sudamérica para nutrir el conjunto celeste.

En esta ocasión fue TUDN quien reveló que una de las salidas inesperadas que se daría de la escuadra celeste sería la de Adrián Aldrete, quien ya no entraría en planes de los cementeros por decisión del propio Ordiales, situación que derivó en que este rumor se expandiera y llegara hasta la frontera con Estados Unidos, donde al saber de esta posibilidad, alzaron la mano para quedarse con la estrella que ya fue Campeón con los cruzazulinos.

Dicho medio señala que los equipos de la Liga MX comienzan a hacer cambios para estar más que listos para el Torneo Apertura 2022, a pesar de que todavía no finaliza el Clausura 2022, pues se están viviendo las Semifinales, pero eso no ha impedido que los Bravos de Juárez ya comiencen a preguntar por la disponibilidad de Aldrete para llegar con el equipo chihuahuense, pues todavía está en duda si los blanquiazules renovarán o no al futbolista.

Ante este panorama, Bravos, quienes aún no conocen al que será su próximo entrenador, ya le habría puesto sobre la mesa una atractiva oferta al todavía futbolista de Cruz Azul, el cual estaría analizando la posibilidad, pues su futuro con La Máquina es incierto y quedarse podría mandarlo a la banca pues hasta el momento no es uno de los consentidos de Ordiales, quien ya está en búsqueda del próximo entrenador cementero.

Esta situación podría derivar también en un posible cambio de jugadores, pues Cruz Azul estaría interesado en José Joaquín Esquivel, quien en la actualidad ha tenido una gran actuación en la Liga MX y lo ubica como uno de los mejores mediocampistas del torneo, por lo que les gustaría ficharlo para reforzar esa área que les dio algunos traspiés en la pasada temporada, pues también tuvieron bajas significativas por lesiones, lo que terminó por mermarlos.