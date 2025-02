Por la Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga MX, Pachuca perdió 2-1 en su visita a Cruz Azul y sumó su segunda derrota en el certamen nacional. Los Tuzos quedaron 5° con 10 puntos y no se pudo arrimar a los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Fase Regular.

Pese a la decepción por la caída en el encuentro ante la Máquina Cementera, algo que llamó la atención en la conferencia de prensa fueron las palabras de Guillermo Almada, quien se deshizo en elogios con el rival de turno que cuenta con director técnico interino.

Así lo manifestó: “Indudablemente Cruz Azul tiene, si no el mejor, de los mejores planteles junto con América, Monterrey, Tigres, que tiene no solo en los XI sino mucha variedad para cambiar los partidos, jugadores con edad equilibrada, con experiencia, cosa que es importante para definir los campeonatos”.

Guillermo Almada se reencontró con Vicente Sánchez, su ex ayudante y hoy DT de Cruz Azul. [Foto: Getty Images]

Y agregó: “Es un gran plantel, una gran institución y Vicente Sánchez los está conduciendo muy bien”. Cabe recordar que el ahora estratega de los capitalinos fue ayudante del conductor del cuadro albiazul y existe una estrecha relación. Sin embargo, pese a que el club lo eligió como sucesor de Martin Anselmi, es una incógnita su continuidad.

Y es el uruguayo fue un nombre que circuló como posible sustituto de Anselmi, quien dejó el banquillo celeste para firmar con el Porto de Portugal. El charrúa tiene contrato con el club hasta el verano y su futuro a mediano plazo es una incógnita, tras la participación en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Por último, el nacido en Uruguay esbozó: “No tuvimos el juego, la tenencia de la pelota, pasamos corriendo a través de la pelota, que la administró muy bien Cruz Azul, eso no nos dio el oxígeno deseado”. “En el segundo tiempo lo hicimos mejor, pero en definitiva el trabajo colectivo no fue el adecuado en el primer tiempo, con pelota y sin pelota”, concluyó.

¿Cómo viene siendo el ciclo de Guillermo Almada en Pachuca?

Arribado a fines del 2021, el DT de 55 años está comenzando su cuarto año al mando del conjunto mexicano. En total, entre todas las competencias, dirigió 142 partidos, obteniendo 66 victorias, 35 empates y 41 derrotas, cosechando el 54,7% de los puntos. Además, logró 4 títulos, donde destaca la Conchampions del 2024.