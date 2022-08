La espera terminó para Michael Estrada y los aficionados de La Máquina de Cruz Azul pues ya arribó a México para cerrar su contratación en La Noria y con ello se convertiría en el último fichaje de los cementeros, por lo que llegó con mucho entusiasmo a la Ciudad de México haciendo promesas muy audaces al revelar que marcará muchos goles en el campeonato de la Liga MX, pues está muy emocionado por la oportunidad.

“Con muchas ilusiones, emocionado por la oportunidad que se me está dando, espero llegar y marcar muchos goles, el centro delantero tiene que ser así, así que emocionado por la oportunidad que se me está dando ir a Cruz Azul”, apuntó Estrada, quien también comentó que es la segunda ocasión en que arriba a un equipo grande en México.

“Muy contento de la oportunidad que se me está dando, es el segundo equipo más grande que estoy representando aquí en México, la verdad es una liga muy competitiva, así que con muchas ganas de hacer las cosas bien, y a seguirme preparando porque es un campeonato muy difícil”, añadió el ecuatoriano el cual aseguró que se encuentra en condiciones para debutar cuanto antes con los celestes y consideró que no tendrá problemas para adaptarse una vez más al futbol mexicano después de portar los colores de Toluca.

“Me estaba preparando en el equipo anterior, así que estoy bien. La verdad creo que no habrá muchas complicaciones porque ya tuve algunos años acá, así que no creo que me cueste adaptarme a la liga, ahora me toca conocer a mis compañeros y el estilo de juego”, concluyó Michael Estrada a los medios de comunicación presentes en el Aeropuerto de la Ciudad de México.