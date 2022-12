La Selección Mexicana de Futbol firmó un importante fracaso en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Muchos elementos de la Liga MX que participaron allí esperaban catapultarse al futbol europeo, y aún sueñan con hacerlo. Pero por lo pronto, todos han retornado para reportarse con sus equipos rumbo al Torneo Clausura 2023.

Uno de ellos es Uriel Antuna, quien después de unos días de descanso regresó a trabajar con Cruz Azul, pero no le esquivó a las críticas hacia sus actuaciones individuales y también colectivas en Medio Oriente. A través de una rueda de prensa, el extremo reconoció haber "tocado fondo" y la necesidad de una transformación radical, para la cual cree que se necesitan mayor cantidad de futbolistas en Europa.

El Brujo es uno de los que esperaba ser vendido al Viejo Continente después de lucirse en la justa mundialista. Por esta situación fue específicamente consultado, y consideró que un mal Mundial no debería afectar las posibilidades, pues se trata de pocos partidos que no deberían cambiar la percepción del nivel de un jugador. Al mismo tiempo, se mostró abierto a analizar ofertas y pregonó por la buena voluntad de los clubes, en este caso Cruz Azul, "para que México siga creciendo"...

“Creo que no debería afectar (un mal Mundial para emigrar) porque un club no te compra por un solo partido, te vienen siguiendo de tiempo atrás. Pero eso no lo decide uno, son decisiones que a veces uno no se entera fuera del campo. Si llega o no la oportunidad estaremos abiertos a escuchar y si no, seguiremos trabajando”, dijo.

“La gente que me conoce sabe que soy un jugador comprometido y muy trabajador, lo he estado demostrando aquí en Cruz Azul. Para todos es un sueño jugar en Europa, eso tendrá que verse cuando llegue la oportunidad, se platica con la familia y el club para ver si conviene a todos, no solo en lo económico, también en lo deportivo. Si nos conviene se tendrán que sacrificar algunas cosas y veremos si nos ayuda para que México siga creciendo en lo futbolístico”, concluyó.