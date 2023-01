Cruz Azul deberá seguir buscando opciones en ofensiva: el brasilero no firmaría con la institución cementera.

Fichajes 2023: la insólita razón por la que Raniel no jugaría en Cruz Azul

Cruz Azul está en búsqueda de un delantero de jerarquía por pedido explícito de Raúl Gutiérrez, su Director Técnico, quien considera que necesita un elemento en dicho puesto para poder competir en este Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Pero es una tarea más difícil de lo que parece: ya fracasaron en su intento de fichar a Luis Suárez y Enner Valencia; mientras que todavía esperan una respuesta de Radamel Falcao.

Sin embargo, se les acaba de caer lo que parecía la opción más posible y realista: la de Raniel Santana de Vasconcelos. El atacante brasilero de 26 años estaba en carpeta de La Máquina desde hace poco más de una semana y en el país pentacampeón del mundo daban por hecho el traspaso, pero...

Si bien los distintos medios apuntaban que había negociaciones avanzadas entre el club mexicano y el delantero sudamericano, el Francotirador de Récord acaba de revelar que las mismas se estancaron debido a una insólita razón. De esta manera, los de la Noria tendrían que seguir buscando otras variables para poder satisfacer las necesidades del Potro Gutiérrez.

Raniel Santana de Vasconcelos no ficharía con Cruz Azul debido a su esposa, quien no quiere vivir en México y esto es determinante para que el atacante decida permanecer jugando en su país natal. Mudarse a CDMX no es tentador para ella, motivo por el cual el oriundo de Recife seguiría sin tener experiencias extranjeras en su carrera deportiva.

Los números de Raniel Santana de Vasconcelos

Con 26 años de edad, el delantero brasilero acumula un total de 152 partidos a nivel clubes: marcó 27 goles y repartió 4 asistencias. Vistió los colores de Santa Cruz Futebol Clube (PE), San Pablo, Santos FC, Clube de Regatas Vasco da Gama y Cruzeiro. Nunca tuvo una oportunidad en su Selección Nacional.