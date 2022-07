La tercera jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX está por llegar para Cruz Azul, y de momento Diego Aguirre solo tiene a un refuerzo a disposición: Carlos Rotondi. Sin embargo, los aficionados pueden empezar a respirar más aliviados, pues este jueves las novedades señalan que, no uno, sino dos fichajes estarían al caer.

De no mediar inconvenientes, Gonzalo Carneiro se convertirá en la segunda cara nueva de la plantilla Cementera, pues el delantero ya no fue tenido en cuenta para el juego del Liverpool de Uruguay y este viernes viajaría a la Ciudad de México. Sin embargo, el elemento charrúa no sería el único que está a horas de sumarse.

Otro de los capítulos del mercado de La Máquina fue el que protagonizó Jesús Alonso Escoboza, quien no habría sido un pedido del estratega, sino más bien una obsesión de Jaime Ordiales. De hecho, al director deportivo se le han atribuido particulares intereses para querer contar con el ex América y Necaxa, de irregular rendimiento en sus últimos años.

Alonso Escoboza, amarrado en Cruz Azul

De acuerdo a información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, Alonso Escoboza está a pocos detalles de convertirse en fichaje de Cruz Azul para este Apertura 2022. ¿Logrará tener una consideración protagónica por parte de Diego Aguirre?