Se especula que Raúl el Potro Gutiérrez está en peligro de ser cesado como director técnico de Cruz Azul en caso de que no le gane al Toluca en partido correspondiente a la sexta jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Si se diera ese escenario, el nombre de Juan Francisco Palencia aparece como candidato para asumir el mando de la Máquina.

La carrera de director técnico en la Liga MX se ha desarrollado en tres equipos: los Pumas entre 2016 y 2017, los Lobos BUAP entre 2018 y 2019 y Mazatlán en 2020, pero en ninguno de ellos logró trascender, situación que causa resistencia a la posibilidad de que se convierta en entrenador de Cruz Azul.

"Sus números no son nada buenos", subrayó Guillermo el Wendy Mendizábal, exfutbolista y ex directivo de Cruz Azul, ante la posibilidad de que Juan Francisco Palencia se convierta en el siguiente director técnico de Cruz Azul, pero reconoció que "tampoco hay muchas opciones".

El Wendy Mendizábal era el director deportivo del Cruz Azul cuando se coronó en el torneo Invierno 1997 con Juan Francisco Palencia como uno de los jugadores del plantel. Seis años después fue uno de los jugadores del equipo a los que les rescindieron el contrato en 2003 por malos resultados. Ante esta situación, al interior del club el Gatillero dijo la frase "me orino en la bandera de Cruz Azul", algo que recordó Guillermo Mendizábal: "El problema es que hizo una declaración de mal gusto. A lo mejor eso le puede quitar puntos para ser el entrenador. Se equivocó. No lo pensó".

Wendy Mendizábal criticó a la directiva de Cruz Azul

Con el aval de haber sido bicampeón con Cruz Azul en 1979 y 1980, en entrevista para Récord, Guillermo el Wendy Mendizábal criticó la falta de planeación del actual equipo con el presidente Víctor Velázquez: "En cuanto a este señor, no sé qué tanto conocimiento de futbol tenga, podrá tener conocimientos de otras cosas, pero, por lo que se ve desde afuera, no tiene mucha idea de cómo manejar a un equipo tan importante. No hubo una buena planeación. No sé qué este pensando la directiva. No se hicieron las contrataciones adecuadas. Hay mucha confusión en todo lo que están haciendo".