En el Guard1anes 2021, Cruz Azul logró terminar con la sequía de 23 años sin títulos en Liga MX. Más allá de dicha ruptura, los aficionados del cuadro de La Noria continuarán recordando con mucho cariño a los héroes que levantaron el trofeo de la octava en el Torneo de Invierno 1997, en aquella Final con el León.

Conejo Pérez, Carlos Hermosillo, Juan Reynoso, Héctor Adomaitis, Benjamín Galindo, Francisco Palencia y Guadalupe Castañeda son algunos de los nombres que se metieron en el corazón de los seguidores del elenco capitalino desde aquel entonces. Y lo curioso es ver ahora dónde está cada uno de ellos...

Podríamos hablar del caso del defensa peruano, quien fue campeón de la novena estrella de La Máquina siendo el entrenador del equipo y ahora está al frente de la Selección de su país. También podríamos referirnos a la actualidad del goleador de este título, quien está iniciando su carrera como analista de televisión. Pero, ¿qué pasó con Lupillo? Curiosamente, el lateral derecho mexicano está lejos del futbol.

"Somos gente de futbol. Lo mío también es la cocina: sé y me gusta. Para ser un líder debes serlo contigo mismo. El hecho de lavar platos y servir las misas no me quita. Debemos trabajar para beneficio de todos", comentó tiempo atrás Guadalupe Castañeda, en una entrevista con Quiero TV, desde su rol dentro de un puesto de comida ubicado en el Mercado Corona, en Guadalajara. Tiene los pies en la tierra.

El exjugador con pasado en otros clubes como Chivas, Atlas, León y Doras, que se retiró en el año 2006, tiene el deseo de meterse de nuevo en el futbol para ser director técnico, pero también sueña con comprar el negocio, hacerlo propio e invertir: "Al menos estoy trabajando", comentó el campeón con Cruz Azul en Invierno 1997, quien ya pasó por otros oficios como ladrillero, albañil y vendedor de gelatina".