Jaime Ordiales no llegó ni a 24 horas al frente de Cruz Azul pero ya debió salir frente a la cámara de ESPN a dar explicaciones sobre una situación que se vivió durante esta jornada. Y es que, a través de las redes sociales, comenzó a circular el rumor de que Juan Reynoso había presentado su renuncia en el club.

¿El entrenador peruano terminó su ciclo en la institución de La Noria? El CM de La Máquina dio su respuesta con una publicación, pero el reemplazo de Álvaro Dávila tomó la palabra en Futbol Picante. Lo curioso es que, en vez de aclarar los rumores, muchos fanáticos quedaron dudando más sobre el asunto...

"Yo lo estoy viendo en la cancha. No te puedo decir en la cancha porque es lo que estoy viendo", comentó Jaime Ordiales, descartando la posiblidad de no contar con el sudamericano en el partido del fin de semana contra Necaxa en el Azteca. Todo parece indicar que, de mínima, dirigirá este fin de semana.

Jaime Ordiales sembró más dudas

Posteriormente, el directivo de Cruz Azul cambió el tono de su voz y se refirió a la continuidad de Juan Reynoso de otra manera: "No te puedo decir porque no lo platiqué con él. No te lo podría comentar. Pienso que va a dirigir con Necaxa". Serán días de mucha incertidumbre en La Noria por este tema...