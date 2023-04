Uno de los partidos más esperados de la jornada 14 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX es el que protagonizarían los Esmeraldas del León y la Máquina del Cruz Azul en la cancha del estadio Nou Camp, pero antes del compromiso uno jugador de uno de los dos equipos realizó un momento muy loable.

El viernes por la tarde, el periódico AM, de gran circulación en la ciudad de León, Guanajuato, publicó en sus redes sociales la historia de una aficionada de Cruz Azul y su deseo por conocer a Jesús Corona, portero de la Máquina. La situación es realmente especial y conmovedora.

"Celeste Betzabet fue diagnosticada con leucemia hace un año, pero eso no ha apagado su pasión por el equipo CruzAzul, en especial por Jesús Corona", dio a conocer el periódico AM y mostró un video de la niña de 11 años que por cuestión de recursos no tiene la posibilidad de visitar al portero en la Ciudad de México.

En el video, la aficionada celeste y admiradora de Jesús Corona expresó: "Mi gran sueño es conocer al equipo de Cruz Azul y este mensaje es para (Jesús) Corona ya que nos regaló la novena. Vamos por esa décima, Corona, tú puedes, y quiero volver a verte campeón y levantar esa Copa".

Jesús Corona cumplió el sueño de una fan

El León se sumó al sueño de Celeste y ayudó a que conociera a Jesús Corona: "Y estén seguros que se hará realidad, porque los equipos también nos unimos para cumplir sueños. La rivalidad solo es en la cancha. ¡De esto se trata el futbol! ¡Abrazo, querida Celeste!", posteó la Fiera en Twitter.