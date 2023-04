Cruz Azul es uno de los grandes equipos de la Liga MX y formador de uno de los mexicanos más destacados en el extranjero como es Santiago Giménez. Sin embargo, desde La Noria podrían comenzar a pensar en concretar otra otra venta hacia el futbol europeo, y con otro de sus canteranos.

Se trata de Rodrigo Huescas, jugador de apenas 19 años que es actualmente uno de los futbolistas con mejor rendimiento en la alineación de Ricardo Ferretti. Precisamente, Huescas recibió hace pocas horas los elogios del propio Giménez, quien dijo verlo con cualidades para dar el gran salto hacia el Viejo Continente.

En las últimas horas, información de Mediotiempo indicó que el extremo de La Máquina Cementera se encuentra en la órbita de equipos de la Eredivisie (Países Bajos) y la Bundesliga (Alemania), los cuales estarían dispuestos a realizar una oferta en el próximo mercado de fichajes de verano.

El mismo medio recogió declaraciones del propio Huescas, donde afirma soñar con una oportunidad en alguna liga de elite. "Sí, me visualizo estando en Europa, conocer el futbol de allá, para poder cumplir ese objetivo. Lo único que me propongo es el trabajo día a día, agradezco a Ricardo (Ferretti) y al Potro (Raúl Gutiérrez) en su momento, porque ha sido un experiencia bonita y valemos lo mismo en el terreno de juego, me ha motivado bastante y voy a pelear al máximo para no soltar (los minutos de juego)".

En mercados anteriores ya se ha mencionado el nombre de Rodrigo Huescas para el futbol europeo, aunque en aquel momento el futbolista decidió apostar a consolidarse con Cruz Azul en la Liga MX. "Tenemos claro que todos debemos trabajar para uno mismo, lo he aprendido de gente de experiencia. Debo competir conmigo mismo, eso se deriva y debes mejorar para sobre ponerte día a día", dijo al respecto.

¿Cuánto vale Rodrigo Huescas?

En los últimos días, Rodrigo Huescas fue incluído en una prestigiosa publicación dentro de los 200 jugadores más prometedores. De acuerdo al sitio Transfermarkt en su última actualización de marzo, el valor del extremo es de 800 mil dólares, aunque cabe pensar que este precio ha ido y seguirá en aumento.