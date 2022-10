Uno de los partidos más atractivos de la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX será protagonizado por la Máquina del Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara en la cancha del estadio Azteca y será un duelo especial para Ariel Antuna, volante ofensivo celeste y de la selección mexicana.

El ganador de este partido entre celestes y rojiblancos aseguraría terminar entre los cuatro mejores equipos clasificados para el Repechaje lo que les permitiría buscarse el pase a la liguilla como locales.

Luego de jugar para las Chivas del Guadalajara entre el torneo Clausura 2020 y el Apertura 2021, Uriel Antuna pasó a la Máquina del Cruz Azul a partir del Clausura 2022. Respecto a este nuevo clásico ante el Rebaño, el volante extremo apuntó que "estos partidos son muy lindos, en lo personal también para mí porque fue mi anterior equipo, pero ahora estoy representando a Cruz Azul y tengo que dejar el alma en la cancha, a dejarlo todo, estos partidos son un clásico, todo mundos nos está viendo y también como nos transmite el profe: Los clásicos no se juegan, se ganan, vamos a ir por ese partido a ganarlo sí o sí".

Pérez Bouquet responde ante rumores que lo ponen en Cruz Azul

Con tan solo 19 años de edad y apenas 12 partidos en la Liga MX, Sebastián Pérez Bouquet, mediocampista canterano de las Chivas del Guadalajara, ha generado rumores que lo señalan como próximo fichaje del Cruz Azul. El juvenil tapatío habló al respecto en entrevista para JC Medios: "Yo creo que ahorita son puros rumores, no creo que sea cierto, pero estoy cien por ciento enfocado en Chivas. Sí he escuchado, pero no le tomo mucha importancia porque estoy cien por ciento con Chivas".