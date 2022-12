El torneo Clausura 2023 de la Liga MX se aproxima y en el plantel de Cruz Azul hay cuatro jugadores de origen argentino: Ramiro Funes Mori y Carlos Rotondi, quienes llegaron para el Apertura 2002, además de Ramiro Carrera y Augusto Lotti que fueron fichados para el Clausura 2023.

En la previa al partido de Cuartos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, Cruz Azul mostró en su cuenta de Twitter una fotografía de dos de sus jugadores argentinos, uno de ellos Augusto Lotti a quien Carlos Rotondi analizó al igual que a Ramiro Carrera.

Rotondi analizó a los refuerzos Carrera y Lotti

Antes de venir al futbol mexicano para Cruz Azul, en Argentina Carlos Rotondi jugó para Newell's Old Boys y Defensa y Justicia. En su país enfrentó a Ramiro Carrera quien militó para Arsenal, Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán, y a Augusto Lotti quien perteneció a Racing, Unión Santa Fe y Atlético Tucumán. En entrevista con Javier Alarcón, Rotondi habló ampliamente de Carrera y Lotti: "Me ha tocado enfrentarlos en Argentina y la verdad que han sido jugadores siempre destacados en sus equipos, son muy positivos y tiran para adelante siempre, eso es importante también en un grupo. Tenía muy buena referencia de ellos como personas. No había podido compartir equipo con ellos, pero si nos habíamos enfrentado en varias ocasiones. Ramiro y Agusto se entienden muy bien. Ramiro juega en el medio, con con mucha técnica. Y Augusto es un jugador que constantemente está tirando diagonales, abriendo líneas de pase, picando a la espalda de los centrales, es un delantero que incomoda mucho los defensores, es muy molesto, y siempre está ahí para definir. Augusto sí es más goleador, es más nueve, pero también hace un trabajo muy importante a la hora de defender, porque es es un delantero que molesta mucho a los defensores, no los deja salir cómodo. Y Ramiro sí es un jugador que es más en la mitad de cancha, pero que también tiene mucho remate de media distancia".

Potro Gutiérrez comentó sobre semifinalistas de Qatar 2022

Este viernes las selecciones de Croacia y Argentina avanzaron a las Semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022 al eliminar en Cuartos de Final a Brasil y Países Bajos, respectivamente. Raúl el Potro Gutiérrez, director técnico de Cruz Azul, comentó en Twitter que en su eliminatoria el equipo croata se dedicó a "soportar la presión rival y buscar una que otra jugada ofensiva bien acompañados… Así la aplicó en Rusia 2018… ¿Les alcanzará el tema físico de nuevo? Qué buen equipo". Y en cuanto al triunfo de la Albiceleste sólo señaló: "¡Muy Bien Messi!"