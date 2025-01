Martín Anselmi ya se encuentra en Portugal para terminar de cerrar los detalles que lo separan de convertirse en nuevo entrenador de Porto. Sin embargo, desde Cruz Azul apuntaron contra el entrenador argentino tras su salida de La Noria, por lo que La Máquina ya avisó que tomará acciones legales al respecto.

En este contexto, el diario luso Récord reveló que la institución europea tendría la intención de blindar al timonel de 39 años pensando a futuro. Al respecto, se detalló que Porto habría incluido una cláusula de salida de 15 millones de euros en el contrato de Anselmi, la cual debiera ser abonada por cualquier equipo que pretenda sacarlo de Portugal. Cabe destacar que dicho monto triplica la rescisión que poseía el estratega en su contrato con Cruz Azul, misma que, según indicaron los Celestes, no ha sido abonada por Porto hasta el momento.

Además, también se informó que el contrato entre los Dragones y el ex DT de Independiente del Valle y Unión La Calera abarcaría hasta el 2027, año en el cual caducaba el vínculo que había firmado el sudamericano a comienzos del pasado 2024, cuando apenas llevaba meses como entrenador del conjunto capitalino.

Martín Anselmi sería blindado por Porto con una cláusula de 15 millones de euros. (Getty Images)

¿Quién sanción podría sufrir Martín Anselmi tras su salida de Cruz Azul?

En caso de que la demanda de Cruz Azul ante Martín Anselmi prospere, el DT podría sufrir una dura sanción por supuesto incumplimiento laboral. Al respecto, el periodista Rubén Rodríguez brindó detalles de esta situación en La Última Palabra de Fox Sports.

“Hay una querella en este momento. No ha firmado con el Porto porque no puede hacerlo hasta que se desvincule de Cruz Azul. Conociendo a Víctor Velázquez (NdeR: Presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul), con la ley del trabajo que aplica aquí, después de cuatro días que no te presentas te pueden demandar por incumplimiento laboral”, manifestó el comunicador.

Asimismo, Gustavo Mendoza agregó que La Máquina podría pedir la inhabilitación del argentino para cualquier labor relacionada con el futbol. “Si no se pagan lo cinco millones que pide Cruz Azul, puede pedir ante la FIFA y el TAS que lo inhabiliten”, aseguró. En ese sentido, el código de ética de la FIFA establece una sanción de 2 a 5 años, junto con una multa económica, ante este tipo de cruce de intereses.