La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul rumbo a Porto se ha transformado en uno de los temas más comentados de los últimos días en el futbol mexicano. Tal es así que incluso otros entrenadores de la Liga MX han hablado de esta situación que promete tener más capítulos por venir.

Entre los consultados al respecto estuvo Nicolás Larcamón, quien habló del tema durante la conferencia de prensa posterior al partido en que su Necaxa derrotó por 3-0 a Atlético de San Luis como visitante por la tercera jornada del Clausura 2025. Al respecto, el DT de los Rayos aseguró que es una “bajeza” el opinar sobre el tema en cuestión ya que desconoce los pormenores del hecho.

“Me parece sumamente antipático que los entrenadores que estamos en activo opinemos y hagamos leña del árbol caído, me parece de cierta bajeza cuando es una decisión que hay que estar en los zapatos de Anselmi para conocer la interna de Cruz Azul, así como por qué y cómo se dio. No tengo idea (qué sucedió), por eso no me interesa opinar”, manifestó.

En tanto, evitó comparar la conducta de Martín Anselmi con la de Fernando Gago, otro de sus compatriotas, ya que, según dijo, son situaciones diferentes. “Es antipático generalizar ‘los jóvenes técnicos argentinos…’. Hay una situación que no siquiera es la misma entre Anselmi y Gago, son dos cosas diferentes”, aseveró.

Doménec Torrent, duro con Martín Anselmi

En la otra vereda se situó Doménec Torrent, entrenador de Atlético de San Luis. En este caso, el español, ex ayudante de Pep Guardiola, se mostró en desacuerdo con la actitud de Martín Anselmi de abandonar La Noria cuando todavía tenía contrato con Cruz Azul.

“Al menos yo sé dónde estoy, estoy en un club que tiene un presupuesto de 14 o 15 (lugar) en la Liga MX. Tengo experiencia inolvidables en equipos top y los directivos saben que cuando haya una oferta, ellos van a decidir, no yo, yo tengo otros valores”, apuntó.

Y concluyó: “A mí me llega a un equipo y soy incapaz de pagar una cláusula y marcharme, a mí me educaron de otra manera”.