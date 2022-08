La Máquina del Cruz Azul visitará en el estadio Corona a los Guerreros del Santos en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y es posible que en este compromiso en la comarca lagunera se registre el debut del defensa central argentino Ramiro Funes Mori.

Tal como lo esperaba el director técnico uruguayo Diego Aguirre, Ramiro Funes Mori firmó su contrato a media semana. El entrenador adelantó que podría darle minutos ante el Santos pues le urge darle a la defensa de Cruz Azul el liderazgo y la voz de mando que se perdió con la salida del paraguayo Pablo Aguilar y que Julio César el Cata Domínguez no ha podido aportar.

Ramiro Funes Mori aportará liderazgo a Cruz Azul

Después de mucho esperar, el uruguayo Diego Aguirre director técnico de Cruz Azul, por fin ya puede contar con el defensa central argentino Ramiro Funes Mori. El mellizo ya firmó contrato con la Máquina y se espera que sea referencia en el equipo. "Tiene liderazgo, es un profesional comprometido. Al equipo le falta liderazgo, una voz de mando. Alguien con experiencia que haga mejorar el rendimiento defensivo en donde estamos teniendo dificultades y él puede ser la pieza justa para que Cruz Azul levante el nivel defensivo y no tener tantos problemas como estamos teniendo", comentó Aguirre.

Santiago Giménez regaló medalla de campeón con Cruz Azul a un aficionado

En una auténtica historia de campeones, salió a la luz pública un gran gesto que Santiago Giménez, ya jugador del Feyenoord de Holanda, tuvo con un aficionado al regalarle una medalla conmemorativa del título de liga que Cruz Azul logró en el torneo Clausura 2021. Rubén Acevedo, conocido como el Fan número 1 de la Máquina, fue el afortunado aficionado, y él mismo, en entrevista con el reportero Héctor Hernández, relató el detalle que recibió del delantero afuera de La Noria: "Santiago me llamó para acercarme; pensé que me regalaría algo, pero no pensaba que fuera esta sorpresa. Saca esta cajita e imaginé que eran un reloj o perfume, le agradecí y cuando quise alejarme, me pidió que lo abriera frente a él. Me insistió que lo abriera, yo estaba muy nervioso. Cuando la abrí primero no vi nada por la cubierta, pero la levanto y me encuentro esto" y mostró una medalla conmemorativa (no la que recibió en la final) que iba acompañada por una nota escrita de puño y letra del delantero: "Para el Fan #1 con mucho cariño de tu amigo Santiago Giménez. La novena también es tuya".