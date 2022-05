La Máquina del Cruz Azul cumplió con su obligación de avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX con un dramático triunfo en penaltis en su eliminatoria de repechaje contra los Rayos del Necaxa en la cancha del estadio Azteca, y quedó en espera de conocer a su siguiente rival.

En este triunfo ante los Rayos, Sebastián Jurado dio uno de sus mejores partidos desde que llegó a Cruz Azul y se manifestó como un portero confiable ante la ausencia por lesión del guardameta titular Jesús Corona. El joven arquero fue fundamental para que Juan Reynoso cumpliera el objetivo de clasificar a la liguilla.

Mensaje de Juan Reynoso a Pachuca, Tigres, Atlas y América

Luego de soportar el temporal por las críticas, el peruano Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul recuperó un poco de tranquilidad tras avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura 2022. Luego de su triunfo en penaltis en la repesca contra el Necaxa el entrenador de la Máquina le envió un mensaje a Pachuca, Tigres, Atlas y América.

"Este club merece estar en todas las liguillas, seguro vamos hacer un rival duro, me imagino que los cuatro de arriba no querían que pasáramos, pero eso hay que ratificarlo y plasmarlo en la cancha. A descansar hoy y seguro mañana trabajaremos y esperaremos al rival que nos toque”, dijo Juan Reynoso en la conferencia de prensa posterior al partido.

Sebastián Jurado y su gran actuación ante Necaxa

En el partido del repechaje del torneo Clausura 2022 contra los Rayos del Necaxa, el portero Sebastián Jurado cumplió una decisiva labor bajo los tres palos, incluso atajó un disparo en la tanda de penaltis. Así se sacó un poco de presión por las críticas que se ganó cuando tuvo equivocaciones.

"No la he pasado muy mal, creo que son momentos que debes pasar. Todo lo que pasa es para bien y así lo considero, me he mantenido humilde de corazón para aceptar cuando me equívoco. Todo lo que he pasado ha sido por un propósito”, señaló Sebastián Jurado tras conseguir el pase a cuartos de final y mandó un mensaje a Jaime Lozano quien fue su entrenador en Tokio 2020. "Le tengo una aprecio importante, me tocó como entrenador todo el proceso de la Selección Olímpica; le mando un fuerte abrazo, se merece estar con todo su cuerpo técnico estar en estas instancias y que Dios lo bendiga. ¡Nos vemos el torneo que viene!".