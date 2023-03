La llegada de Ricardo Ferretti a la dirección técnica de Cruz Azul generó un impacto inmediato en el equipo. No solo comenzaron a ganar encuentros, sino que también mejoraron notoriamente el aspecto defensivo. Sin embargo, está claro que se espera mucho más de un equipo que tiene un compromiso con ser protagonista del torneo.

Más allá de lo futbolístico, Tuca Ferretti fue criticado en las últimas horas debido al gran enfado que tuvo durante la derrota por 3 a 1 frente a Mazatlán. Si bien era habitual verlo con esta clase de actitudes, en su llegada a Cruz Azul había mostrado una faceta diferente; más sonriente y optimista. Sin embargo, el rendimiento del equipo sacó su peor versión.

Rodolfo Rotondi defendió a Tuca Ferretti

"Cuando un entrenador regaña a sus jugadores es porque él quiere que crezcamos como profesionales. Yo prefiero que me estén gritando y no que me traten indiferente y no me digan nada", expresó el delantero de 25 años, quien está siendo una de las figuras del equipo. Por lo tanto, hay un claro respaldo por parte de la plantilla.

La realidad es que el Clausura 2023 de Cruz Azul no ha comenzado de la mejor manera, pero todavía están a tiempo de poder hacer un buen papel. Más allá de que no cuentan con un plantel millonario como otros equipos, tienen piezas interesantes para competir. Por lo que se espera que el equipo se terminé de afianzar en los siguientes partidos.

Además, el entrenador brasileño tiene una oportunidad de oro para volver a ser considerado como uno de los mejores de la liga. Su último paso por Juárez no fue positivo y estuvo bastante tiempo sin dirigir. Entonces, todas las partes están interesadas en triunfar en lo que resta del campeonato.