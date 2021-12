A pesar de acabar con más de 20 años de sequía de títulos en Cruz Azul, para Luis Romo este 2021 no ha sido nada sencillo pues el futbolista asegura que él no ha hecho lo propio para poder ser un jugador lo suficientemente atractivo para que el mercado europeo se lo lleve de manera definitiva.

"El principal crítico soy yo, la verdad el torneo pasado fue muy inusual, prácticamente entrenaba una semana y luego salía y no tuve descanso en ningún momento. Pensé que me iba a alcanzar, pero nunca me sentí bien físicamente. Creo que todo lo que se habla afuera se hace más grande cuando las actuaciones no son de la mejor manera, entonces en lo que estoy enfocado ahora es meterme en Cruz Azul. El sueño europeo siempre va a estar, pero quiero conseguirlo de la mejor manera, no como el torneo pasado así que debo ir para adelante", señaló a Récord.

Y es que al momento su situación en La Máquina es incierta, por lo que Romo desea definir de una vez por todas si se queda o se va: "Los temas contractuales se los dejo mucho a los representantes, espero que se llegue pronto a un acuerdo lo antes posible y que lleguen cosas buenas para ambas partes porque tengo mucho cariño a Cruz Azul, espero que todo se pueda acabar de una vez, mientras yo a concentrarme y a recuperar ese nivel que es lo que va potenciar todos esos rumores. Que se resuelva para lo que venga, renovar o salir, yo creo que ya se tiene que cerrar eso y sea lo que sea".

Romo también reveló que en el interior del equipo viven un momento de tensión: “No es un tema que me gustaría tocarlo, pero creo que lo más importante es unirnos como grupo, como familia, si nos tenemos que pelar y exigirnos entre nosotros o con el cuerpo técnico, al día siguiente nos vamos a reconciliar. Lo que nos rodea en Cruz Azul lleva tiempo que no está bien por todo lo que se movió, pero aun así fuimos campeones y eso quiere decir que si nos hacemos fuertes nadie nos va a detener".