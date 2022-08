Avanza la semana y cada vez falta menos para que La Máquina del Cruz Azul tenga la oportunidad de levantar cabeza en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Con algunas modificaciones tras el descalabro contra el América, los Cementeror recibirán a Querétaro el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Uno de los cambios más contundentes que el Potro Gutiérrez realizaría sería el del regreso de Chuy Corona al arco titular, en lugar de Sebastián Jurado. Y mientras el entrenador interino fue ratificado en las redes sociales del equipo Celeste, la danza de candidatos para el banquillo no cesa.

¿Llamaron a Hugo Sánchez desde Cruz Azul?

En plena señal de Futbol Picante por ESPN, Hugo Sánchez fue consultado por Jorge Ramos sobre si había recibido un llamado desde Cruz Azul para ofrecerle la dirección técnica del primer equipo, después de la salida de Diego Aguirre. "No, todavía no", respondió el Pentapichichi, quien últimamente reitera su principal objetivo de conducir al Real Madrid

Paco Jémez lanza guiño al Cruz Azul

Mientras la periodista Mac Reséndiz afirma que "hace poco pusieron a Paco Jémez a las órdenes de CruzAzul", el entrenador español lanzó lo que podría tomarse como una indirecta para ocupar el banquillo Cementero. "No me lo creo, difícil de entender que sea real un marcador así. Cruz Azul tiene que volver a las bases que lo hicieron grande. Esto es un gran tropiezo, tocar fondo es necesario para volver más fuerte. Los grandes clubes se logran reponer, está claro que hoy no lo fuimos", escribió en su cuenta de Twitter.