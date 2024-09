Rayados de Monterrey atravesó una parada complicada de visitante ante Chivas por la Jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga MX. El cuadro a cargo de Martin Demichelis llegaba con la obligación de ganar si quería seguirle los pasos a Cruz Azul, que venció a Pachuca en el turno anterior.

Pero no todo arrancó de la mejor manera para la institución regiomontana a raíz de que a los 28 minutos de partido ya perdía 1-0 por el gol de Ricardo Marin, quien había ingresado a los 16 minutos por la lesión de Armando González. Un cambio fortuito que dio sus frutos casi al instantes.

Con esa anotación, en redes sociales diferentes críticas se dieron para el entrenador argentino, sobre todo por colocar a su compatriota Jorge Rodríguez de defensa central, cuando usualmente se desempeña en la mita de la cancha. Y sobre todo por hacerlo en una línea de cuatro defensores.

Así lo expresó el periodista José Manuel Elgueta: “Estábamos tan atrás con un central que no es central que una diagonal y nos clavan el primero! No podemos estar inventando posiciones, el Corcho cumplió en un partido como libero, pero no es Central. El gol es todo de Martín Gastón Demichelis”.

El comentarista Jesús Barrón también se sumó a los dardos al DT: “Gol de Chivas, cortesía del Aprendiz Demichelis, poner al Corcho de central teniendo al Toro en la banca es un invento innecesario”. “No puede el DT improvisar una nueva línea de 4 con un Corcho demasiado lento para la dinámica de Chivas“, agregó el periodista Santiago Fourcade.

¿Una posición desconocida para Jorge Rodríguez?

Si bien diferentes voces se alzaron contra la decisión de Martin Demichelis, cabe recordar que Jorge Rodríguez ha jugado en línea defensiva en sus anteriores clubes, tanto en Estudiantes de La Plata como en Banfield. Sin embargo, siempre lo hizo en línea de cinco defensas y en ocasiones de urgencia, por lo que no siempre puede tener su mejor rendimiento en la faceta que lo colocó Micho.