Semana de descanso para La Máquina del Cruz Azul, que regresará a jugar por la Liga MX hasta el sábado 1 de octubre, cuando reciba a las Chivas de Guadalajara por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2022. Semana para que el entrenador recupere las piernas de aquellos que no han sido seleccionados para la fecha FIFA.

Mientras algunos elementos Cementeros defenderán a su país en los amistosos internacionales, el Potro Gutiérrez trabaja a largo plazo y también se anima a soltar importantes frases sobre su posible futuro en la institución, y también sobre el director técnico anterior.

Potro Gutiérrez y un dardo para Diego Aguirre

En diálogo con Fox Sports, Raúl Gutiérrez dejó un recado para su predecesor, Diego Aguirre: "Estamos batallando con la parte física. Nos entregaron un equipo trabajado de forma muy lineal y no somos maratonistas. Por eso sufrimos tanto en la última parte, teníamos menos piernas que fotografía de pasaporte. Fueron tres partidos en siete días que nos pegaron".

¿Potro Gutiérrez será renovado?

Consultado por la posibilidad de mantenerse como técnico principal, el Potro pateó el balón hacia otro sitio: "Seguimos en ese proceso con el que empezamos: partido a partido. Ir viendo el desarrollo del equipo y en esa medida tomar decisiones. Hoy no me he puesto a pensar en esa parte del proceso (mantenerse en Cruz Azul). Ahorita estoy más enfocado en el aquí y en el ahora y lo que necesitamos para tener un buen partido de cierre".

Cruz Azul regresó a los entrenamientos

Debido al receso por fecha FIFA (México jugará dos amitsosos, por ejemplo), el cuerpo técnico de La Máquina ha decidido darle algunos días de descanso al primer equipo. Esto fue después del triunfo ante Pumas UNAM, y en la jornada de este miércoles volvió a rodar el esférico en las instalaciones de La Noria. Los del Potro ya se preparan pensando en Chivas.