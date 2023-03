Cruz Azul viene de conseguir una valiosa victoria contra Pumas en el Torneo Clausura 2023. La Máquina se impuso por la mínima de las diferencias con un golazo de Alonso Escoboza, logrando consolidarse en los puestos de Repechaje.

Los de Ricardo Ferretti poco a poco comienzan a mejorar su situación en la tabla general de posiciones y ahora tienen toda su atención puesta en el próximo partido contra Atlético de San Luis, el cual se jugará el sábado 18 de marzo.

Tuca habló del futuro de Corona y Domínguez

En los últimos días ha circulado una presunta lista de las posibles bajas de la Máquina para el mercado de pases, pero Ricardo Ferretti aseguró que actualmente no es un tema que se esté discutiendo en el club. “No es una cosa que me preocupe ahorita. El análisis se va hacer al final del campeonato. Ahorita ni me preocupa esta situación. Cuando termine el campeonato ahí si me voy a sentar con la directiva para planear, decidir quienes se quedan y los que a lo mejor tienen que salir. Ahorita no hay ningún jugador fuera en ningún plano, necesito a todos”, dijo el DT.

En Países Bajos destacan el nivel de Santi Giménez

Santiago Giménez tuvo una destacada actuación en la reciente victoria contra el Volendam, marcando un golazo que hizo posible la remontada del Feyenoord. Es por eso que en la televisión de Países Bajos consideran que el Bebote es el mejor delantero de la Eredivisie. "Utiliza al defensor como un plato giratorio, por lo que también hay que tener cierta inteligencia futbolística. Para mí, Giménez es quizá el mejor delantero de las canchas neerlandesas”, dijo Keneth Pérez, analista de ESPN en Países Bajos.