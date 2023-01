Llegó el viernes y los debuts de Cruz Azul en las competencias varoniles y femeniles del Clausura 2023 de la Liga MX está cada vez más cerca. Al respecto, el mercado de fichajes sigue marcando la agenda del equipo de La Noria, y podría repercutir en las alineaciones a presentar en las respectivas primeras jornadas.

La Máquina Femenil debuta este sábado ante el Club América, y encuentro para el cual el entrenador dio importantes definiciones, sobre todo por la posible presencia o no de Norma Palafox. Mientras tanto continúa la novela de Uriel Antuna... ¿Lo utilizará Raúl Gutiérrez en el once del debut ante Xolos de Tijuana?

¿Norma Palafox juega el Clásico Joven?

Consciente de que Norma Palafox aún no se encuentra al 100 por ciento desde lo físico, el entrenador de Cruz Azul Femenil, Nicolás Morales, reveló que seguramente la delantera no juegue los 90 minutos, pero sí podría participar desde el arranque o ingresando desde la banca: "No sabemos si va a arrancar Norma Palafox, ayer cumplió una semana con el equipo y no venía en las mejores condiciones físicas, entonces va a estar complicado el tema con ella. Todavía no sabemos si arranca. Lo que sí es seguro es que no va a estar para los 90 minutos".

Uriel Antuna no jugaría contra Tijuana

Mientras se espera por la resolución de las negociaciones entre Cruz Azul y Panathinaikos, Uriel Antuna no jugaría en la primera jornada del Clausura 2023 ante Xolos de Tijuana. El periodista que siguió de cerca las tratativas, Kery Ruíz, escribió: "Se espera que Antuna no juegue la Jornada 1 de la Liga MX. Hoy Cruz Azul responderá, en teoría, a la propuesta de los griegos. 1+4 millones. Préstamo con opción de compra obligatoria en verano. Todo se está por definir".