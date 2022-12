El entrenador de la Máquina Cementera dejó en claro que no está a gusto con las normas del certamen.

Este martes, Cruz Azul derrotó al América y se garantizó un lugar en la Final de la Copa Sky, la cual definirá el próximo viernes ante Chivas, en el Estadio Akron. Los dirigidos por el Potro Gutiérrez confían en solidificar los cimientos para competir de la mejor manera en el Clausura 2023.

Raúl Gutiérrez llegó a la Máquina en condición de entrenador interino, luego de lo que fue el despido de Diego Aguirre. El Potro ha logrado cambiarle la cara al equipo, primero metiéndolo en la Liguilla del Apertura 2022 y ahora siendo finalista de la Copa Sky.

Sin embargo, el Potro no ocultó su molestia por el reglamento de la Copa Sky, ya que no pudo utilizar sus incorporaciones: "De los refuerzos, ya terminó el torneo y es una lástima porque parte de esto es integrear a la gente que viene en el plan de juego. Así se dio, no nos gustó, pero ya fue. Ya ni llorar es bueno".

El estratega insiste en que el ruido "se tiene que hacer por la prensa. Los equipos hacen hasta donde se les permite, pero creo que hay una reglamentación clara, pero se supone son jugadores que estuvieron participando en la Liga el torneo pasado. Van Rankin estuvo fuera pero porque era de Santos. Estos torneos dejan enseñanzas de tratar de estandarizar criterios", analizó.

Volvió a oírse el grito

Por otro lado, Potro Gutiérrez mostró su preocupación por el grito homofóbico que volvió a tener lugar en las gradas: "Son cosas que tenemos que trabajar para que no se den. No solo en este estadio o en Qatar, sino que hay tiempo porque se viene un Mundial y hay que ser ejemplares", cuestionó.