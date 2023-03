Aunque en su plantilla cuenta con jugadores como el uruguayo Gonzalo Carneiro, el ecuatoriano Michael Estrada y el chileno Iván Morales, la posición de centro delantero no está totalmente afianzada en el plantel de Cruz Azul para este torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

En la pretemporada para el torneo Clausura 2023, el director técnico Raúl el Potro Gutiérrez estuvo a punto de quedarse sin el ecuatoriano Michael Estrada y sin el chileno Iván Morales. En esos días en el entorno de Cruz Azul se hablaron de posibles fichajes de gran impacto mediático.

Entre las opciones de gran cartel que llegaron a sonar como posibles refuerzos para centro delantero de Cruz Azul se mencionaron el colombiano Radamel Falcao, el uruguayo Luis Suárez y el ecuatoriano Enner Valencia.

Si bien la afición celeste se mostró ilusionada con la posibilidad de que llegara alguna de estas figuras del futbol mundial, personajes como Carlos Hermosillo se mostraron escépticos en todo momento de las posibles contratacions de Luis Suárez, Rafamel Falcao o Enner Valencia.

La familia de Luis Suárez influyó

Desde su papel como director deportivo de Cruz Azul, Oscar el Conejo Pérez reveló en entrevista para el diario Récord por qué Luis Suárez no vino a jugar a México con la Máquina: "Al final decidió irse a Brasil, me dijo que fue por la familia, por la cercanía con su país; lamentablemente no lo pudimos tener, pero por un momento dijimos que sería genial. Sí, estuvo cerca, al final lo valoró, decidió allá y no podíamos hacer mucho".