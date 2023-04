Después de la derrota contra las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Akron, Cruz Azul busca pasar rápidamente la página para enfocarse en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2023, donde necesitará de un buen resultado para recibir el partido del Repechaje en la cancha del Estadio Azteca.

Este lunes, La Máquina Cementera comenzó sus trabajos de cara al encuentro del sábado 29 de abril, donde recibirán a Santos Laguna a las 21:05 horas, tiempo del Centro de México. Mientras tanto, el entrenador se dio tiempo para protagonizar un divertido momento con los periodistas.

En el cierre de la conferencia de prensa posterior a la caída contra el Rebaño Sagrado, Ricardo Ferretti pidió a todos los trabajadores de prensa que no lo llamen más ni "Maestro", ni "Mister", ni "Profesor"; y lo hizo de una manera más que distendida.

"¿Maestro? No trabajamos en una obra con albañiles. ¿Mister? No soy inglés. ¿Profesor? Tampoco estamos en la secundaria. Me pueden decir 'Tuca' con todo cariño", le dijo el Tuca a los periodistas para concluir la comunicación.