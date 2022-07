Hace unos instantes, Cruz Azul pudo superar a Necaxa por la mínima diferencia en el Estadio Azteca por la jornada seis del Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, quien estuvo muy pendiente del encuentro de la Máquina fue Santiago Giménez, quien ya se encuentra en Feyenoord.

Sin duda quien brillaba en el equipo de Diego Aguirre era el Bebote debido a que había marcado en todos los partidos. A su vez, en más de una oportunidad el centro atacante le salvó los partidos al entrenador uruguayo y sus compañeros.

Por otro lado, luego de la salida de Santiago Giménez, Cruz Azul realizaba su primer encuentro sin su atacante y fue contra el duro Necaxa. Fue victoria para la Máquina por 1-0 gracias a la anotación de Iván Morales.

Por otra parte, desde los Países Bajos, quien estuvo atento a lo que sucedía en el coloso de Santa Úrsula fue el Chaquito Giménez. “Vamos Cruz Azul”, expresó el atacante del Feyenoord en una de sus historias de Instagram junto a un corazón celeste y un brazo que hace fuerza. Además, felicitó a Morales al decir "¡El primero de muchos hermanito!".

“Es como cuando uno tiene que dejar su casa para crecer, me siento así, siento que Cruz Azul es mi casa y siempre lo va a ser. Estoy seguro que algún día podré regresar si Dios me lo permite, estoy saliendo de casa y eso me pone triste, pero a la vez estoy muy emocionado, voy a crecer como persona, como jugador, me pone muy contento”, había expresado Santi Giménez a ESPN cuando iba camino al futbol neerlandés.