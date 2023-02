Los últimos meses del Cruz Azul no han sido para nada sencillos. Desde que comenzó el Clausura 2023, los Azules tuvieron muchos problemas para encotrarse con la victoria, lo que le terminó costando el puesto a Raúl Gutiérrez. Sin embargo, Joaquín "Shaggy" Martínez confesó en una entrevista cuál fue el momento más duro que le tocó atravesar como jugador de la Máquina.

Después de una semana entera en la que lo único que sonaron eran nombres, la directiva azul decidió contratar a Ricardo Ferrretti como su próximo entrenador, algo que claramente ilusiona a la afición. Y, aunque claramente hay mucha ilusión sobre lo que pasará con el Tuca al mando, han habido resultados en los últimos tiempos que han quedado marcados en la cabeza de los jugadores.

En diálogo con Récord, el Shaggy Martínez comentó que hubo dos partidos que dejaron secuelas importantes: “Ese 4 a 0 en CU, tocamos fondo, llegas al vestidor derrotado mentalmente, físicamente, y en el papel son situaciones en el que uno no quiere estar ahí, pero se sabe que es futbol y debes salir adelante, el 7 a 0 también, no me tocó jugar, pero estás en el plantel y eres parte de la victoria o de la derrota y lo mismo, no quieres salir a la Plaza, al Súper”.

“El grupo debe estar unido, para sobreponerse de esas situaciones. Es un 'velorio' el vestidor, todos calladitos, no hay bromas de nada y a trabajar, y cuidadito con que alguien hiciera una broma porque regañiza que acomodan”, añadió el defensa de la Máquina, que sigue preparándose para lo que viene en el semestre de la Máquina. ¿Podrán vencer al Atlas para salir del fondo de la clasificación?

Quieren cambiar el presente

Como parte de la entrevista, el Shaggy también respondió sobre el mal momento del equipo y se mostró positivo: “Hoy en día estamos en una situación complicada, pero estamos convencidos de que nos irá muy bien. Creo que cualquiera de los nombres que se escuchan puede venir a sumar, el plantel es muy basto, es trabajo del entrenador que venga o si se queda el Profe Joaquín que haga esa unión, o que haga que todos funcionemos como tenemos que funcionar para cumplir los objetivos”.