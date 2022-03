Los fanáticos cementeros no tomaron de la mejor manera la grabación en la que les dice cómo comportarse con respecto al equipo.

Al parecer el título que consiguieron en 2021 le hizo la piel más delgada al conjunto de Cruz Azul, quienes después de los abucheos a Bryan Angulo, tras mostrar un nivel diferente al esperado, desató la furia de los aficionados quienes le dijeron de todo en el estadio Azteca durante el duelo ante Santos Laguna, donde cayeron ante los Guerreros 2-1, por lo que decidieron armar una iniciativa en contra de estos ataques, pues no les agradaría la crítica.

Por medio de sus redes sociales, La Máquina cementera reveló un video en el que se hace un llamado a los seguidores cruzazulinos solicitando apoyar al equipo en las buenas y en las malas, pues se deben, de acuerdo al equipo, respetar los colores de la institución a la que eres fiel y no olvidar que son una familia, pues se sintieron traicionados al ser criticados y abucheados por su propia porra en el estadio Guillermo Cañedo.

Con la leyenda: “Si abucheas a un jugador, abucheas a todo el equipo”, el equipo se apoyó en aficionados para contar los momentos en los que la escuadra de La Noria los hizo felices y cuando ellos le brindaron su apoyo, siendo entre los comentarios que destacan “Si tú abucheas a alguien de Cruz Azul, estás abucheando a todo el entorno, todos somos una familia, acuérdense”, se le ve decir a uno de los involucrados en esta iniciativa.

Esto surge después de que Angulo saliera del Coloso de Santa Úrsula con múltiples gritos en su contra tras su carente y desafortunado desempeño ante los laguneros, además de que las redes sociales lo hicieron tendencia por las críticas hacia lo que hizo en esta jornada 7 del Clausura 2022, pues muchos fans argumentan que el futbolista se encuentra muy debajo de su nivel, algo que trató de contrarrestar el propio Juan Reynoso en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Reynoso sobre Angulo?

El timonel de los cementeros le dio el espaldarazo al jugador tras este partido: “Tristeza. En casa pensaría que jugamos con uno más y nos apoyarían en las buenas y en las malas. No se trata de individualizar a un jugador por un mal control o un mal pase, no es la imagen que queremos de la afición, asumimos que dejamos cosas de hacer y la afición tiene el derecho a pronunciarse, pero de local no puede pasar ni con Bryan Angulo ni con otro”,señaló el timonel peruano de Cruz Azul tras la derrota frente a los Guerreros.