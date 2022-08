El encuentro entre Cruz Azul y Toluca, por la octava jornada del Apertura 2022, terminó con polémica producto de un penalti pitado por el árbitro Fernando Hernández, en favor de los Diablos Rojos. Sebastián Jurado saltó para despejar un balón con los puños, y al caer pisó a Haret Ortega, por lo que el VAR intervino en la acción.

La sanción no fue bien recibida en la Máquina Cementera, a tal punto de que el entrenador Diego Aguirre fue expulsado. Sin más cambios, Juan Escobar se vistió de arquero, pero no pudo detener el penal de Camilo Sanvezzo que le devolvió el liderato a Toluca. Sin embargo, los ánimos no quedaron calmos en Cruz Azul: la institución tomará cartas en el asunto.

Este lunes, la directiva encabezada por Carlos López de Silanes apelará la expulsión de Jurado ante la Comisión Disciplinaria, y no solo eso: también se solicitará una investigación para el cuerpo arbitral, principalmente por insultos y discriminaciones hacia la banca de la Máquina Cementera en medio del escándalo desatado por el penal en favor de Toluca.

Asimismo, al término del encuentro, Víctor Velázquez, presidente de los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa, mostró su enfado con el árbitro, e incluso bajó desde los palcos para cuestionar a Fernando Hernández por su discutido trabajo en el Estadio Azteca.

Conejo Pérez no se lo cree

Tras la expulsión a Diego Aguirre, fue Óscar Pérez quien habló en conferencia de prensa y fulminó al arbitraje: "No entiendo cómo marcó el penal y la expulsión a Jurado. Es un salto normal, ni modo, ya está hecho. Ustedes vieron como fue todo. Es una pelota donde sale el portero a despejar. ¿Cómo le haces? Es ilógico esa jugada", enfatizó el Conejo.