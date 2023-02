La semana que viene inicia el primer Gran Premio de la Fórmula 1 cuando comiencen la primera práctica libre en Bahrein. Por otra parte, la temporada 2023 de la máxima categoría del automovilismo no ha comenzado y dan por hecho que Checo Pérez esté fuera del asiento de Red Bull para el 2024.

A pesar de la gran performance en el 2021, el piloto de tapatío fue duramente criticado y menospreciado a pesar de ser gran ayuda para que Max Verstappen y la escudería austríaca rompieran el dominio de Lewis Hamilton con Mercedes Benz. Lo mismo sucedió en el 2022 hasta que ganó el Gran Premio de Mónaco, victoria que le dio la renovación para este año, y fue clave para presionar a Charles Leclerc para que falle y se convierta el neerlandés en bicampeón del mundo.

Sin embargo, nuevamente desde Mercedes advierte que su expiloto de reserva, Nyck de Vries, puede ocupar el segundo asiento en Red Bull. “No tengo dudas de que Nyck tiene la habilidad para ganar carreras si está en el equipo adecuado y en el coche adecuado. Lo de si puede convertirse en campeón del mundo eso ya dependerá de él, tiene menos tiempo para conseguirlo por su edad, pero lo puede compensar con su experiencia", comentó Andrew Shovlin, ingeniero del equipo alemán, a Motorsport.com.

Y agregó: “Teníamos un acuerdo con Nyck de liberarlo de su contrato si no le conseguíamos un asiento en un equipo de Mercedes y fue a por la mejor opción. No me sorprendería que estemos corriendo contra Nyck con él como piloto de fábrica de Red Bull. No estaría sorprendido en absoluto si sucede en los próximos 12 meses”. Por último, Shovlin marcó que su paso por la Fórmula E fue importante y le resultó extraño que solo el equipo del Toro Rojo haya querido contar su corredor suplente.

"Con su Mundial de Fórmula E, ya tiene un gran hueco en la historia de Mercedes y en Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo como reserva. Me resultó extraño que no hubiese más disputa por hacerse con sus servicios. Sólo Red Bull se interesó en él por sus habilidades, creo que había razones políticas por las que no logró un sitio en otro equipo”, cerró el ingeniero de Mercedes.