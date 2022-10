Este domingo 30 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Gran Premio de México, el cual obviamente tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será una carrera más que especial, ya que Sergio Pérez celebrará ante su gente el título de constructores conseguido con Red Bull Racing en Estados Unidos. Y querrá coronar esta temporada con un triunfo en su casa...

Checo es consciente de que está ante la gran oportunidad de su vida de obtener una victoria en su país, ya que cuenta con un coche más que competitivo y si no comete errores solo tendrá un rival: su propio compañero, Verstappen. Es cierto que Max está un paso por delante de él y ha sido casi imbatible durante todo el año, pero el azteca debe arriesgarse para poder hacer historia de la grande.

Si bien ya no hay títulos en juego y solo se correrá por el honor, hay un equipo que desea arruinarle la jornada a Sergio Pérez. Se trata de Mercedes-AMG Petronas, quien ha mostrado un nivel muy pobre en este 2022 y ni siquiera ha conseguido ganar un Gran Premio. Aún así, están muy confiados para este domingo y su gran misión es molestar a Red Bull Racing.

"Ha habido ocasiones este año en las que predije que podríamos ser rápidos en determinados circuitos, y después no lo hemos hecho, y viceversa. Sobre el papel, parece que México podría venirnos bien. Nuestro coche, con su resistencia al aire, debería ser efectivo. Es bueno que llegue la próxima semana, así que espero que podamos darles una carrera", admitió Toto Wolff, jefe de los alemanes.

Sergio Pérez no quiere ayudas de Max Verstappen en México

"No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria", explicó Checo. SuperMax, a su vez, lo apoyó: "Creo que Checo lo puede hacer por sí sólo, ahora que estamos aquí. Espero que terminemos primero y segundo, por supuesto".