El inicio de Red Bull en la temporada 2022 de la Fórmula 1 se enderezó luego de que Max Verstappen y Checo Pérez se hayan quedado con el primer y cuarto lugar de la carrera. Por otro lado, el último miércoles se supo que la escudería de Austria podría llegar a un acuerdo con la lujosa marca de autos, Porsche, quien buscaría llegar nuevamente a la máxima categoría del automovilismo.

Sin duda lo que marca el ritmo en la F1 es el dinero, lo que termina siendo clave para que los pilotos puedan ocupar uno de los 20 asientos que hay disponible. Debido a esto, el corredor mexicano pudo abrirse paso en uno de las categorías más importante de la actualidad.

Por otro lado, Red Bull Racing podría recibir una fuerte inyección para la próxima temporada debido a que fuentes de Business Insider confirmaron que Volkswagen le dieron el visto bueno a Porsche, una de sus marcas, para que vuelva a la Fórmula 1. “Con suerte, podremos comunicar nuestra intención de ingresar a la Fórmula 1 en ese momento", comentó una fuente de la revista.

Por otra parte, según lo informado por Reuters, Porsche busca realizar una asociación a largo plazo con la Escudería austríaca, mientras que Audi, otra de las marcas pertenecientes a la automotriz alemana, podría llegar a un acuerdo con McLaren tras ofrecer 500 millones de dólares. A su vez, Reuters informó que la decisión final de Volkswagen dependerá si la Fórmula 1 mantiene su objetivo de cambiar a combustibles sintéticos para 2026.

El padre de Checo Pérez le responde a Helmut Marko

En el último gran premio de la Fórmula, Arabia Saudita sufrió un fuerte ataque a una de sus petroleras por lo que Helmut Marko dijo que Checo Pérez estaba asustado, pero no que no es nada distinto a lo que se vive a Ciudad. Las declaraciones del expiloto llegaron a oídos del padre de Checo, Antonio Pérez Garibay, quien respondió, en diálogos con Bolavip, que "Cuando ellos vienen a México, ellos vienen en un modo muy distinto al que vivimos habitualmente los ciudadanos normales. Ellos tienen que estar llenos de seguridad en los hoteles por ser las personalidades que son. Si tú no estás metido en cosas ilícitas puedes caminar y transitar por cualquier parte del país, lo que dijo no es real".