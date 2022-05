La escudería más dominante de los últimos años no logra hacer pie en 2022 y se encuentra muy lejos de los primeros puestos.

El Campeonato de Fórmula 1 de 2022 presenta entre sus principales novedades, el pronunciado bajón de Mercedes, escudería que dominó la competición durante los últimos años. Este año, no logran darle el mejor auto posible a Lewis Hamilton y George Russell, por lo que se encuentran muy lejos del ritmo que muestran tanto Ferrari como Red Bull.

La nueva era de la Fórmula 1, con actualizaciones desde lo reglamentario, no le han sentado bien a Mercedes. Las primeras cuatro carreras sirvieron para demostrar que Ferrari y Red Bull están un ritmo superior. Toto Wolff, jefe de la escudería, trabaja para encontrar mejoras, pero no muestra demasiado optimismo con respecto al W13, a tal punto de que afirmó que sus pilotos “merecen un coche mejor”.

Según afirma Toto Wolff, Mercedes tiene problemas en el suelo del monoplaza: "No digo que el concepto sea incorrecto, pero existe una zona en la que hemos hecho algo que, simplemente, no funciona”, analizó. En las primeras cuatro carreras del año, el porpoising ha significado una ventaja competitiva para los rivales, a tal punto de que hasta Lewis Hamilton se muestra muy lejos de los primeros puestos.

Sin embargo, Wolff también cree que hay aspectos positivos que no deben dejarse de lado a la hora de buscar nuevas mejoras: “No deberíamos deshacernos de las cosas buenas, las podemos mantener, pero hay otras áreas fundamentales de las que no somos capaces de exprimir todo su potencial” reflexionó al respecto. Por el momento, el W13 no logra encontrar una velocidad que le permita pelear por victorias.

¿Un proyecto nuevo?

Asimismo, Wolff fue consultado sobre las chances de reciclar el proyecto actual y pensar en un nuevo monoplaza: “Todavía estamos explorando qué introducir en el coche en las próximas carreras. Si hubiese una nueva base desde la que pudiéramos obtener más potencial, la habríamos aplicado hace cinco meses. Solo comenzaríamos un proyecto nuevo si descubriéramos cuál es el problema. Pero, de momento, no lo sabemos”, concluyó.