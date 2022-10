El pasado fin de semana, todas las miradas del Campeonato Mundial apuntaban hacia Max Verstappen, quien podía coronarse bicampeón de la Fórmula 1. Sin embargo, quien dio la sorpresa fue Checo Pérez, al obtener un gran triunfo, cuarto en la máxima competición.

El triunfo le llegó en el momento justo al piloto mexicano, que había recibido numerosas críticas por sus actuaciones en las últimas carreras, donde no lograba sacarle máximo rendimiento al monoplaza de Red Bull. Sin embargo, Checo Pérez está convencido de que gran parte de esos cuestionamientos están ligados a su nacionalidad.

"Creo que cada vez que tienes una mala carrera, o una mala racha como cualquier piloto, a veces, con los pilotos latinos se escuchan más críticas", señaló Checo Pérez, quien este año se ganó la renovación en su contrato con Red Bull, bloqueando así el asiento para otros pilotos que aspiraban a quedarse con su lugar.

De todas formas, Checo aclaró: "Para ser sincero, no sentí prejuicios al llegar a Europa, pero sentí que a veces no te toman en serio. A veces, la gente dice bueno, solo es un mexicano, y es flojo, por cultura, etc etc. Es como que solo por ser mexicano, no puedes competir con las mejores personas del mundo. A veces sentí eso, especialmente en los primeros años".

Le sirve de motivación

Pese a los cuestionamientos, el mexicano también considera que todo aquello le sirve: "Creo que vale la pena señalarlo, pero al mismo tiempo, es la belleza de nuestro deporte. Tener eso junto a los medios. Como deportista, siempre entiendes eso como una especie de motivación".