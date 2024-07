De todos los juegos de la jornada 3 del Apertura 2024, el Tigres vs. América era, en la previa, uno de los más atractivos. Es por eso que muchas miradas estuvieron puestas en lo sucedido en el Estadio Universitario. Y en ese sentido, Álvaro Fidalgo no pudo salvarse de las burlas por su insólito gol fallado.

El increíble fallo de Álvaro Fidalgo en Tigres vs. América

Durante el primer tiempo del juego en el Estadio Universitario, el futbolista azulcrema protagonizó una acción insólita. Tras una buena jugada por banda derecha, el balón le cayó a Fidalgo dentro del área pequeña, y con la portería sin portero. Sin embargo, el jugador del América la falló.

Resulta que Álvaro quiso conectar el centro con el pecho. Y para su mala fortuna, su remate se fue por encima del larguero. De esa forma, los de André Jardine se perdieron una oportunidad inmejorable de ponerse por encima en el marcador durante los primeros instantes del partido.

Álvaro Fidalgo fue víctima en las redes sociales

Al ver la acción, aficionados de todos los clubes no tardaron en burlarse del jugador de las Águilas. Claro está que no es para menos, ya que un osotote de tal magnitud no podía pasar desapercibido por los fanáticos ni mucho menos.