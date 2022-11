Mexicano y neerlandés no quedaron en buenos términos tras lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil, cuando el bicampeón desobedeció a Red Bull.

A diferencia de lo ocurrido durante gran parte del año, el Gran Premio de Brasil no terminó de la mejor manera para Red Bull. No sólo porque sus pilotos terminaron 6° y 7°, respectivamente, sino porque el conflicto interno estalló después de que Max Verstappen no dejara pasar a Checo Pérez, desobedeciendo la orden de Red Bull.

Verstappen argumentó que no lo dejó pasar por cosas que pasaron a comienzo de temporada, y de inmediato, versiones sugirieron que Checo Pérez se accidentó apropósito en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, cuando Verstappen intentaba mejorar su tiempo.

“Todo el mundo comete errores en Mónaco. Y puedes ver, quiero decir, en estos días tienes toda la información, y ya puedes ir y verla. Casi me estrello en la curva 1. Todo el mundo comete errores en Mónaco en posiciones generales en la clasificación. Y no es que se haya hecho a propósito”, explicó Checo Pérez en la previa al Gran Premio de Abu Dabi.

El mexicano insistió en que aquello solo fue un error: “Quiero decir, estoy persiguiendo el tiempo de vuelta en Mónaco. Puedes repasar toda la vuelta, ya podrás ver que casi me caigo en la curva 1, lo estoy dando todo, es la última tanda de la Q3. Y sí, la gente simplemente comete errores”.

¿Problema solucionado?

Tras la escalada del conflicto en los medios, Checo aseguró que todo quedó hablado y ya se enfocan en lo que viene: “Platicamos lo que pasó en Brasil de manera interna. Y acordamos que para beneficio del equipo, esto debería de mantenerse internamente. Y es lo mejor, así no habrá ninguna especulación y podremos pasar la página, y seremos capaces de ser el equipo que éramos antes, unidos y fuertes. Y la prioridad del equipo es esa, queremos dejar esto atrás y seguir adelante”, afirmó el mexicano.