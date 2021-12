Christian Horner ya no soportó más y estalló ante la actitud del equipo británico por lo que arremetió contra su director.

Esta temporada ha sido de las más picantes entres Mercedes y Red Bull, y es que la búsqueda por el título, así como la rivalidad que han protagonizado en las pistas de la Formula 1, tan sólo han avivado las diferencias entre ambas escuderías, y en lo que es la recta final de esta campaña, Christian Horner, Jefe del equipo austriaco lanzó un dardo muy venenoso a los británicos.

El mandamás de Red Bull, donde milita el mexicano Sergio “Checo” Pérez, se le fue a la yugular a Toto Wolff: "Bajo toda esa coraza, Toto es un gallina", así lo aseguró Horner en entrevista para el diario inglés The Telegraph, pues señaló que la batalla que han protagonizado todo el año ha sido por demás política.

"Ha sido muy diferente. Cuando estábamos luchando contra Ferrari o McLaren... Stefano dirigía Ferrari entonces y siempre había un apretón de manos tras la carrera. Era diferente. Esta batalla ha sido muy política fuera de la pista. Las posiciones, las posturas, el politiqueo del aparato de gobierno, de los pilotos y equipos".

Y para no quedarse con las ganas, Christian le dio un tiro de gracias a la escudería inglesa: "Somos un equipo de carreras. No tenemos departamentos de prensa enormes ni manipuladores de fondo. Así que me defenderé de cualquier cosa que venga. Mientras que algunos equipos operan de una forma muy diferente. Pasan tiempo, ya sabes, manipulando un mensaje”.