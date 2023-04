Después de tres auspiciosas carreras, en donde incluso ganó una de ellas, Checo Pérez se siente motivado y en buenas condiciones pelear por el título de la Fórmula 1. Claro está, esto no será sencillo, pues su compañero en Red Bull, Max Verstappen, es el claro favorito a consagrarse por tercer año consecutivo.

Previo al Gran Premio de Gran Premio de Azerbaiyán, Checo Pérez habló con los medios y se mostró confiado para lo que viene, además de referirse al formato de carreras sprints. Sin embargo, el mexicano también dejó en claro que buscará pelear por el título con el bicampeón Max Verstappen.

"Creo que es importante al final mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y ese es mi máximo objetivo. Habrá momentos en el año en que tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible", dijo Checo Pérez.

Asimismo, el piloto mexicano sabe lo que tiene que hacer para derrotar a Verstappen: "Ser perfecto. No puedes dejar nada en la mesa, porque Max no hay un fin de semana que no maximice el potencial del auto, entonces tienes que ser perfecto y estar en un 100 por ciento, sabes que si estás en un 99.9 % no es suficiente. Y también, sin duda, la consistencia. Tener un mejor nivel de consistencia en todas las carreras durante todo el año y tener mejores carreras”, puntualizó el piloto tapatío.

Nunca ha estado tan cerca

"Ahora no lo pienso, estoy en la tercera carrera, estoy cerca del primer lugar, solo pienso en ser campeón, pero también voy carrera a carrera, ese es mi objetivo. Estoy más cerca del final que del inicio en mi carrera. Cada año es una oportunidad menos que tendré. Nunca he estado tan cerca como este año. Esta es una oportunidad muy grande que tengo y así lo estoy afrontando pero también voy carrera a carrera pensando en cada fin de semana. Cuando estás segundo y estás pensando en si terminas cuarto, tercero, te tienes que ir a casa y conseguirte otro trabajo", respondió Checo Pérez acerca de si le preocupara ser superado en el Campeonato de Pilotos.